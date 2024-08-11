Hasan Arat 3 transfer açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, olimpiyat oyunlarını takip ettiği Paris'te açıklamalarda bulundu.

Arat'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

"Süper Kupa'da ezeli rakibimize karşı yeni yaptığımız transferlerle camiamızı çok morallendirecek bir sonuç elde ettik. Fakat bunların hepsi şu anda bitti. Yani kupalar müzeye konuldu. Pazar günü maçımız başlayacak. Lig ve Avrupa kupası maçlarıyla birlikte Beşiktaş yeni bir hedefe doğru yürüyecek.

Biliyorsunuz 14 yabancı hakkımız var ve bir mavi kart. Mavi kartlı sporcumuz zaten var. Bahtiyar, Kazak. 14 sporcuya düşmemiz için bizden epeyce bir oyuncunun gitmesi gerekiyor. Şu anda ana mücadelemiz gitmesi gereken oyuncuların kontratlarını ayarlamak, onlara kulüp bulmak veya kendilerine bunu açık açık söylemek oldu. Lisans çıkartabilecek hale geldiğimiz anda hemen üçe yakın takviye planımız var. O takviyelerimiz hemen hemen hazır sayılır. Gidecek ve gelecek oyuncuların durumu aynı anda olacak diyebilirim. İsimler aşağı yukarı belli. Yani hocamız ve tüm heyetimiz bunu belirledi. Alternatifli hazırlıklarımız var.

Camiamız çok motive. Bu bir maraton, bunu unutmayalım. Bu maratonda inişler çıkışlar yaşayacağız. Bu inişler çıkışlarda çok sağlam durmamız lazım. Sporcularımızın, camiamızın moralinin bozulmaması lazım. Ben buradan tüm camiamdan iyi günde, kötü günde hep sporcularımızın teknik heyetimizin yanında olmalarını istiyorum. Avrupa'da başarı kazanmak çok önemli bir hedef. Yani Beşiktaş'ta şu anda Avrupa'da final oynamış bir hoca var. İnşallah takımımız o heyecanı, Avrupa kupalarında da verir.

Bütün bu emekler umarım karşılığını bulur. Beşiktaş hep iyi olsun. Çocuklar bugün mutlu, mutlu olmaya devam edecekler inşallah. Bize güvensinler. Beşiktaş çok güzel bir camia. Ben 17 yaşından beri bu camiada sporculuk yaptım, yöneticilik yaptım. Burada Beşiktaş'ın bu anlayışlı ve sevgi dolu tutumu bize çok ilave sorumluluklar veriyor. Bu sorumluluğu taşımak o kadar kolay değil. Arkadaşlarımla birlikte inşallah en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

Semih'e, Mustafa'ya, Demir Ege'ye yani bunların hepsine teklifler var. Bunları hocamız kadroda düşünüyor. Arda ve Fahri var biliyorsunuz. Kalecilerimiz çok iyi. Beşiktaş altyapıdan muazzam kaleci yetiştiriyor. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bizim altyapımız Türkiye'de hakikaten çok iyi neticeler elde ediyor. Bundan sonra zaten böyle götürmek zorundayız başka türlü bunun ekonomisinin gitme şansı yok. Yani altyapıdan oyuncuları yetiştireceksiniz. Belli bir noktaya geldiğinde de finansal olarak bunu değerlendirmek gerekli.

Bizim hedefimiz ipi göğüslemek ve bunu Beşiktaş'a yakışır yapmak istiyoruz. Herkese örnek olmak istiyoruz. Ben Beşiktaş'ın bu sene bu hedefe doğru gideceğine inanıyorum. Karşımızdaki rakiplerimizin hangi ölçüde oldukları bizim için kıymetli olabilir ama önemli olan bizim ne yapacağımızdır.

Herkesin kariyerine saygımız var. Kariyerli sporcuların, hocaların Türkiye'de görev alması güzel bir şeydir. Beşiktaş'ın futbolda ve diğer sporlarda güzel bir sezon geçirmesini diliyorum. Bu vesileyle Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Yeni ligimiz başlıyor. Ligimiz hayırlı olsun. Herkes dostluk içerisinde, fair play çerçevesinde bu sene lige sahip çıksın. Tüm camialara başarılar diliyorum. Seyircilerimize güzel seyirler diliyorum. Beşiktaş olarak da tüm camiaları kucakladığımızı ve dostane bir seviyede bu sezonun geçmesini dilediğimizi bilmelerini istiyorum. Beşiktaş her zaman bu konularda öncü olmuştur. Allah bizi inşallah mahcup etmez. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Beşiktaşlılara ve Türkiye'ye buradan selamlarımı iletiyorum. Allah Türkiye'yi korusun. Her zaman Türkiye'mize, bayrağımıza sahip çıkalım."