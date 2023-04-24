Hasan Özer: Ligde kalacağımıza inanıyorum

Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK ile 2-2 berabere kalan Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, maç sonu açıklamalarda bulundu.

"LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Manisa’nın zor bir deplasman olduğunu kaydeden Özer “İlk devre oynadığımız futbol ve attığımız iki gol gerçekten çok iyiydi. Özellikle takım savunmasını iyi yapan, bunu yaparken de geçiş oyununu, kontra atağı hızlı hücumu iyi yapan bir Altınordu vardı sahada. Her şey iyiydi 2-0 da öne geçtik. Güzel bir oyun vardı bizim açımızdan ilk devre. Rakibimiz de iyi pas yapan, her iki kanadı da iyi kullanan, saha içi rotasyonları çok iyi yapan bir Manisa FK vardı. Çok fazla bir pozisyonda vermedik ilk yarı. İlk yarı bizim kontrolümüzde geçti. İkinci devrenin başlamasıyla çok baskı yapan bir Manisa izledik biz geri çekildik. Bu baskı bizi yordu. Tam değişiklik yapacakken golü yedik. O golden önce de bir pozisyonumuz vardı Recep o golü atsa, atamadı sonra golü yedik. Ardından gelen penaltı ile maç 2-2’ye geldi. Baskı geldi ama 75’ten sonra biz daha çok önde karşılamaya başladık, daha iyi çıkışlar yapmaya başladık ve o baskıyı kırdıktan sonra da maçı kazanmak için gerekli mücadeleyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Manisa’da özellikle ikinci yarı iyi oynadı. Yediğimiz 2 gol bizi üzdü. Galip gelsek sıralamada daha güvenli bir yere gelirdik. Buruk bir sevinçle dönüyoruz. 2-0’dan maçı 2-2’ye getirmek, yediğimiz baskıya rağmen biz de buruk bir sevinç yapıyor. 33 puana çıktık. Erzurum da deplasmanda kazandı ve 33 puana çıktı. Haftaya Bandırma maçı var. Maça en iyi şekilde hazırlanıp bu maçı kazanarak ligde kalacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.