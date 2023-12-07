Hasarlı bina kendiliğinden çöktü

Diyarbakır Sur’da depremden zarar gören 5 katlı bir bina, kendi kendine yıkıldı. Yıkılan binanın yanında olanlar 112’yi aradı. Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri enkazda insan olup olmadığını araştırıyor.