Hasarlı bina kendiliğinden çöktü

Diyarbakır Sur’da depremden zarar gören 5 katlı bir bina, kendi kendine yıkıldı. Yıkılan binanın yanında olanlar 112’yi aradı. Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri enkazda insan olup olmadığını araştırıyor.

KAYNAK: İHA
Hasarlı bina kendiliğinden çöktü

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde depremde hasar gören 5 katlı ağır hasarlı boş bina kendiliğinden çöktü. Ekiplerin enkazda arama tarama çalışması sürüyor.

Kahramanmaraş depreminde ağır hasan gören Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Yalıbahçe 1. Sokak'taki 5 katlı eski bir bina, kendiliğinden çöktü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yıkılan binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Ekiplerin enkazda kimsenin olup olmadığı yönünde çalışma başlattı.

aw093564-01.jpg

aw093564-02.jpg

aw093564-03.jpg

aw093564-04.jpg

aw093564-05.jpg

aw093564-06.jpg

aw093564-07.jpg

Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Yabancı öğrencileri üniversiteye parayla kayıt eden şirket ortaya çıktı Gündem
Yabancı öğrencileri üniversiteye parayla kayıt eden şirket ortaya çıktı
İşte GTA 6’nın fragmanında gerçek hayattan alınan anlar Teknoloji
İşte GTA 6’nın fragmanında gerçek hayattan alınan anlar
TFF, Oktay Derelioğlu'na yapılan saldırıyı kınadı Spor
TFF, Oktay Derelioğlu'na yapılan saldırıyı kınadı
Firari FETÖ hükümlüsü Siirt’te yakalandı Gündem
Firari FETÖ hükümlüsü Siirt’te yakalandı
Köpekleri öldüresiye dövüştürüp tezahürat yaptılar Gündem
Köpekleri öldüresiye dövüştürüp tezahürat yaptılar
Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı. 5 ayda 22 kilo vermişti Magazin
Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı. 5 ayda 22 kilo vermişti
Borsada bankacılık endeksinde negatif seyir. Kayıp yüzde 4'ü buldu Ekonomi
Borsada bankacılık endeksinde negatif seyir. Kayıp yüzde 4'ü buldu