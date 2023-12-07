Hasarlı bina kendiliğinden çöktü

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde depremde hasar gören 5 katlı ağır hasarlı boş bina kendiliğinden çöktü. Ekiplerin enkazda arama tarama çalışması sürüyor.
Kahramanmaraş depreminde ağır hasan gören Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Yalıbahçe 1. Sokak'taki 5 katlı eski bir bina, kendiliğinden çöktü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yıkılan binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Ekiplerin enkazda kimsenin olup olmadığı yönünde çalışma başlattı.