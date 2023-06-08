Haşlanmış yumurta nasıl saklanır? Sağlınızı düşüyorsanız bunları yapın

Kaynatılan bir yumurta buzdolabında saklanabildiği biliyor. Haşlanmış yumurtanın uzun süre taze kalması için çok daha basit yöntemleri ortaya çıktı.

Haşlanmış yumurta nasıl saklanır? Sağlınızı düşüyorsanız bunları yapın

Çiğ yumurtayı buzdolabında ya da mutfak tezgâhında kolayca saklandığı biliniyor. Ancak iş pişmiş yumurtaları korumaya gelince, bu işin bazı kuralları olduğu unutulmaması gerektiğinin altı çizildi.

Zengin bir protein kaynağı olan yumurta hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer aldığı bildirildi. Ancak pişirmesi kolay olsa da yanlış saklanması halinde kolayca bozulabileceğinin altı çizildi.

HAŞLANMIŞ YUMURTA NASIL SAKLANIR?

Eğer yumurtalar kabukları soyularak buzdolabına konulursa mutlak ve mutlaka hava geçirmez bir torba ya da kapta saklanmalı. Hatta bu kabın ya da torbanın dibine kâğıt havlu konulmalı. Böylece pişmiş yumurtanın beyaz kısımlarının kuruması önlenmiş oluyor. Eğer yumurta kabukluysa kâğıt havluya gerek olmadığı bildirildi.

Haşlanmış yumurta buzdolabında soyulmuş olsun ya da olmasın 1 haftaya kadar dayanabileceğinin altı çizildi. Önceden pişirilip paketlenmiş olanlar için bu süreye birkaç gün daha eklenebilir. Ancak gıda uzmanları bir haftalık raf ömrü yerine yumurtanın üzerindeki son kullanma tarihine uymak gerektiğini dile getirdi.

Eğer yumurtada sümüksü ya da kireçli bir doku geliştiyse ve koku yayıyorsa atılmasının gerekliliği vurgulandı.

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