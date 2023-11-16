Hasta almaya giden ambulans dehşet saçtı. Sağlık personeli ağır yaralandı

Editör: Baran Yalçın

Bugün saat 13.40 sıralarında İstanbul'un Avcılar İlçesinde gerçekleşen olayda, 112 Acil Servis ekiplerine gelen ihbar sonrası hasta almaya giden bir ambulans, hızını alamayıp önce durakta duran otobüse ardından önündeki araca hızla çarptı.

SAĞLIK PERSONELİ AĞIR YARALANDI

Yaşanan kazada ambulans kullanılamaz hale gelirken, bir sağlık personeli ağır yaralandı. Ağır yaralı sağlık personeli, Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

“AMBULANS HİÇBİR FREN YAPMADAN OTOBÜSLE ARAMIZA DALDI”

Ambulansın çarptığı araç sürücüsü yaşanan olayı şu sözlerle anlattı,

“Biz düz yolumuzda ilerliyorduk Ambulans hiçbir fren yapmadan otobüsle aramıza daldı. Aramıza dalınca ben fren yapıp sola attım kendimi. Atar atmaz yanımdaki arkadaşı öyle kurtardık. Yoksa o arkadaş fenalık geçirecekti. Ambulansta ön tarafta oturan sağlık personeli yaralandı hastaneye kaldırdılar” dedi.