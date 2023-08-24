Osmaniye’de ambulans kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Osmaniye’nin Cevdetiye Mahallesi’nde otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

KAYNAK: DHA
Osmaniye’de ambulans kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Otomobildeki 2 kişi olay yerinde can verdi

DHA'nın haberine göre; kaza, akşam saatlerinde Osmaniye- Kadirli karayolunda meydana geldi. Karşı yönden gelen otomobil ile ambulans kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi sıkışarak yaşamını yitirdi. Ambulansta ve otomobilde yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Otomobildeki 3’üncü kişi de kurtarılamadı

Hastaneye götürülen yaralılardan biri de doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ambulanstaki yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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