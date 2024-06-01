Hasta sahibine mama getiren kedi kalpleri ısıttı

Kaynak: Haber Merkezi
Hasta sahibine mama getiren kedi kalpleri ısıttı

Sahibinin hasta olduğunu fark eden kedi, yatağa mama bırakarak izleyenleri duygulandırdı.

Sahiplerinin hastalık dönemlerinde evcil hayvanların sergilediği duyarlılık, birçok insanın kalbini ısıtıyor. Bu kez, bir kedinin hasta olan sahibine gösterdiği sevgi ve şefkat, sosyal medyada viral oldu.

Sahibi, yatağında hasta halde yatarken kedisinin getirdiği mama tanelerini fark etti. Bu duygusal anları kayda alarak "Bütün gün yatakta hasta halde yatıyordum. Bu görüntüye uyandım" notuyla sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, kedinin uzaktan sahibini izlemesi ve yatağın üzerinde bulunan mama taneleri izleyenleri duygulandırdı. Özellikle kedinin yatağın yanına gelerek mamayı sahibine doğru ittirir gibi yaptığı anlar, izleyenlerin kalplerini eritti.

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