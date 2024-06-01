Fasulye taneleriyle piyano öğrenen Rüya dünya birincisi oldu

Kaynak: DHA
Fasulye taneleriyle piyano öğrenen Rüya dünya birincisi oldu

Kayseri'de 7 yaşındaki Rüya Sarıca, piyano çalmayı tuşlarına yapıştırdığı renkli fasulye taneleri sayesinde öğrendi. Küçük kız, online olarak katıldığı bir yarışmada dünya birincisi oldu.

Kayseri'de yaşayan 7 yaşındaki Rüya Sarıca, küçük yaşta gösterdiği azim ve yaratıcılıkla müzik dünyasında adından söz ettiriyor. Rüya, müzik öğretmeni Tuğba Işıldak Tezcan'ın rehberliğinde, piyano tuşlarının üzerine yapıştırılan renkli fasulye taneleri sayesinde 5 yaşında piyano çalmayı öğrendi. Fasulyelerin renklerine göre notaları öğrenen küçük kız, bu sıradışı yöntemle kısa sürede büyük bir başarıya imza attı.

Rüya, piyano çalan ablasından etkilenerek müziğe ilgi duydu. Okuma yazma ve nota bilgisi olmamasına rağmen, öğretmeni Tuğba Işıldak Tezcan'ın geliştirdiği renkli fasulye yöntemiyle notaları kolayca öğrendi. Piyano tuşlarına yapıştırılan fasulye taneleri sayesinde notaları tanıyan Rüya, kısa sürede piyano çalmayı başardı ve fasulye kullanımına gerek kalmadan yeteneklerini geliştirdi.

Mart ayında düzenlenen World Classical Music Awards yarışmasına online olarak katılan Rüya Sarıca, 15 ülkenin 54 şehrinden katılan 1 milyonu aşkın yarışmacı arasından sıyrılarak altın ödül kazandı ve dünya birincisi oldu. Bu büyük başarının ardından İstanbul'da düzenlenecek IPC International Piano Competition yarışmasına davet edilen Rüya, 9 Haziran'da jüri önünde yeteneklerini sergileyecek.

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