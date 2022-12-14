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Hasta taşınan ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Konya’da ambulans ile kavşaktan dönüş yapmak isteyen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 01:55
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Hasta taşınan ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hasta taşınan ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Metin Söğüt'ün kullandığı 112 Acil Servis Merkezi'ne bağlı hasta taşıyan ambulans, kavşakta sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada ambulans şoförü Metin Söğüt ve araçtaki hasta ile otomobildeki 1'i bebek 5 kişi toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan iddiaya göre, ambulansın sadece çakar lambasının çalıştığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)

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