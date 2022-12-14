﻿Hasta taşınan ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Metin Söğüt'ün kullandığı 112 Acil Servis Merkezi'ne bağlı hasta taşıyan ambulans, kavşakta sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada ambulans şoförü Metin Söğüt ve araçtaki hasta ile otomobildeki 1'i bebek 5 kişi toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
Öte yandan iddiaya göre, ambulansın sadece çakar lambasının çalıştığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)
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