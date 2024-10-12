Hasta yakınları birbirine girdi işte o anlar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hasta yakınları birbirine girdi işte o anlar

Bursa'da hasta yakınları arasında çıkan kavgayı güvenlik görevlileri ayırdı.

Bursa'da hasta yakınları arasında çıkan kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırabildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta yakınları arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Acil önündeki kavga kısa sürede büyürken hastanede paniğe sebep oldu. Hastanede görevli bulunan güvenlik görevlileri kavgayı büyümeden yatıştırdı. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle taraflar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Hasta yakınları birbirine girdi işte o anlar

Hasta yakınları birbirine girdi işte o anlar

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