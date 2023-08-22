Hasta yakınlarının döverek yoğun bakımlık ettiği doktor İsviçre’ye gidiyor

Editör: Serkan Talan

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde özel bir hastanede görev yapan doktor hasta yakınlarının saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştı. İddiaya göre yüksek ateş şikayeti nedeniyle hastaneye getirilen çocuğun damar yolunun açılmasında güçlük yaşanması sonrası hasta yakınları ile doktorlar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası hasta çocuğun babası yakınlarını arayarak hastaneye çağırdı.

Yaklaşık 20 kişilik grubun saldırdığı acil servis doktoru Esadullah Beğoğlu sopa ve kemerler ile uğradığı saldırıda ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı. Saldırıda hastanenin gece müdürü Ahmet Sefa Sağlık ile güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus da yaralandı.

DOKTOR DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Hastanedeki saldırı sonrası yoğun bakıma kaldırılan doktor dehşet anlarını anlattı Kendisine 15 kişinin saldırdığını belirten doktor olayı şöyle anlattı:

“15-20 kişi saldırdı, kamera kayıtları var. 20 kişiden en az 15 kişi beni darp etti. 1 kişi tutuklandı tamam ama geriye kalan kişiler ne olacak. Bu bizim için de tehlikeli ve korkuyorum. Şimdi yarın taburcu olacağım ve çıkacağım, diğerlerinin beni tehdit etmeyeceği ne malum. Bu tip insanlar o kadar şımarmış ki, durduğu yerde saldıran, böyle bir şeyden dolayı ben şikayetçi oldum. Bunun için bana bir daha saldırabilirler. Saldırı anında sağ olsun arkadaşlarım hasta yakınları ve hastane personelleri kurtardı beni. Beyaz kod verdik, 15-20 dakika sonra polis ekipleri geldi. Olay bitti, saldırganlar kaçtı, beni kurtaran olmasaydı beni öldüreceklerdi. Beni kurtaran hasta yakınları ve hastane personeli oldu. Normalde beyaz kod verince polis ekiplerinin hemen gelmesi lazım ama olay bitti adamlar çekip gittiler, polisler geldi. Olayda arkadaşlarım beni kurtarmasa şu an bu şekilde değil de artık öldükten sonra mı derim, ölür müydüm ya da daha farklı bir hasar mı alırdım bilemiyorum. Adamların gözü o derece dönmüştü"

İSVİÇREYE GİDECEĞİ ÖĞRENİLDİ

Saldırıya uğrayan doktor Esadullah Beğoğlu hakkında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Beğoğlu’nun okul arkadaşı göz doktoru Celal Öcal, Beğoğlu’nun taburcu olduğunu belirterek İsviçreye’ye gideceğini söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Beğoğlu’nun deprem felaketi sonrası doktor ihtiyacı olması sebebiyle İsviçre’ye gitme planını ertelediğini vurguladı. Celal Öcal’ın yaptığı paylaşım şöyle:

“Taze bilgi. Arkadaşım taburcu olmuş çok şükür ama İsviçre’ye gidiyor. Aslında gidecekmiş 10 Şubat’ta ama deprem olunca ertelemiş, yardım amaçlı doktor ihtiyacı çok olduğu için. Bu kadar güzel düşünen böyle güzel kalbi olan birini daha kaybettik. Çok şükür kendisi iyi ama ülke olarak başımız sağ olsun, 1 doktor daha azaldı.”