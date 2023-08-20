Çocuğu ateşlenen baba bir araba dolusu yakınını doktoru dövmeleri için çağırdı. Kemer ve sopayla saldırdılar

Doktorların maruz kaldığı şiddetin bir örneği de Gaziantep’te yaşandı. Çocuğu ateşlenen baba doktoru dövmeleri için bir araba dolusu yakınını çağırdı. Kemer ve sopalarla saldırıya uğrayan doktor yoğun bakıma kaldırıldı.

Çocuğu ateşlenen baba bir araba dolusu yakınını doktoru dövmeleri için çağırdı. Kemer ve sopayla saldırdılar

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hasta yakınlarınca darbedilerek ağır yaralanan doktor, yoğun bakımda tedavi altına alındı

23 Nisan Mahallesi'ndeki bir özel hastanenin acil servisine gelen aile, çocuğunu yüksek ateş şikayetiyle muayene ettirmek istedi. Bu sırada aile üyeleri ve acil servis doktoru Asadullah Begoğlu arasında tartışma başladı.

Tartışmanın ardından aile üyeleri ve hastaneye gelen çok sayıda yakını, doktor Begoğlu'na saldırdı.

Kemer ve demir çubukla darbedilen Begoğlu ile kavgayı ayırmaya çalışan hastanenin gece müdürü Ahmet Sefa Sağlık ve güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus yaralandı.

Yaralanan Sağlık ve Yunus ayakta tedavi edilirken, ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan doktor Begoğlu ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili kavgaya karışan aile üyelerini gözaltına aldı, diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan doktorun darbedilmesi hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çok sayıda kişinin doktor Begoğlu'nu aralarına alarak darbetmesi yer alıyor.

Hastanenin gece müdürü Sağlık, gazetecilere, yüksek ateş şikayetiyle başvuran hastanın yüksek ateş nedeniyle damar yolunun açılmadığını söyledi.

DOKTOR YOĞUN BAKIMDA

Bu nedenle hasta yakınlarının sinirlenerek hastane içerisinde arbede çıkardığını ifade eden Sağlık, şunları kaydetti:

"Güvenlik görevlisi arkadaşlarla hasta yakınlarını sakinleştirerek hastane dışına çıkardık. Bu sırada hastaya müdahaleye devam edildi. Çocuğun babası arama yaparak birkaç araba dolusu yakınını hastaneye çağırdı. Hastanenin dışına çıktığımızda çok ağır hakaretler ederek hem doktorumuza hem bana saldırdılar. Doktorumuz şu an yoğun bakımda, başında yaklaşık 15 dikiş var. Hayati tehlikesi devam ediyor. Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılması lazım."

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