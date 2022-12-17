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Büyük tehlike. Hemen tedavi olun. Hastaların yüzde 96'sı farkında değil

Uzmanlar böbrek hastalığına sahip olan kişilerin yüzde 96'sının hasta olduğunu bilmediğini açıklaması dikkat çekti.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 09:13
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Hastaların yüzde 96'sı farkında değil. Böbrek hastalığı korkutuyor

Büyük tehlike. Hemen tedavi olun. Hastaların yüzde 96'sı farkında değil
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Mynet’in haberine göre; Böbreklerimiz vücudumuz için hayati önem taşıyan organlarımız arasında bulunuyor. Böbreklerde yaşanan hastalıklar ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu biliniyor. Böbrek hastalığında erken evrelerde görülen belirtiler hakkında bilinçli olmak hastalığın tedavisi için büyük önem taşıdığı bildirildi.

Kan dolaşımındaki fazla sıvıyı ve atıkları filtrelemekle görevli böbreklerimiz vücudunuzda çok önemli bir işlev görür. Ancak kronik böbrek hastalığı (KBH) varsa, böbrekler hasar görür ve artık kanı sağlıklı bir organın yapabildiği kadar iyi filtreleyemez. Bu, atıkların zamanla birikmesine, böbrek yetmezliğine ve kalp hastalığı, anemi, kemik hastalığı, sinir hasarı, hipertansiyon ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır.

İDRAR VE KAN TESTLERİ HASTALIĞI TEŞHİS EDEBİLİR

Aşama 1 KBH'de böbrekler hala iyi çalışır, ancak böbreklerde hafif fiziksel hasar yaşayabilirsiniz. Doktorlar tipik olarak basit idrar ve kan testlerine dayanarak Aşama 1 böbrek hastalığını teşhis edebilir. Erken evre böbrek hastalığı olanların idrarlarında protein ve kanlarında aşırı kreatinin (kaslar tarafından üretilen bir atık ürün) olması muhtemeldir.

ERKEN EVREDE TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan 2017 tarihli bir bilgi formuna göre, yaklaşık 30 milyon Amerikalı şu anda kronik böbrek hastalığı ile yaşıyor. Erken evre böbrek hastalığı olan kişilerin büyük çoğunluğu - yüzde 96'sı - KBH'ye sahip olduklarından habersiz. New England Journal of Medicine'de Ekim 2022'de yayınlanan bir çalışma , bu aşamanın "ilerlemeyi önleyen tedavilerin en etkili olduğu dönem" olması nedeniyle bunun ciddi bir sorun oluşturduğuna işaret ediyor.

BAZI KİŞİLERİN RİSKİ DAHA FAZLA

Belirli altta yatan koşulları olan kişilerde KBH gelişme riski yüksektir. Özellikle diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterolü olanlar ve özellikle bu rahatsızlıklardan birden fazlasına sahip olanlar, olmayanlara göre böbrek hastalığına yakalanma riski daha yüksektir. Ek olarak, obez olan, kişisel kalp hastalığı öyküsü veya aile öyküsü olan böbrek hastalığı olan kişilerde KBH gelişme riski yüksektir.

BELİRTİLER SONRADAN ORTAYA ÇIKIYOR

Semptomların hastalığın seyrinde daha sonra ortaya çıkması daha olasıdır. Bunlar kilo kaybı, yorgunluk, nefes darlığı, uykusuzluk, kas krampları, ayak bileklerinde, ayaklarda veya ellerde şişme, deride kaşıntı, mide bulantısı veya kusma, göğüs ağrısı ve daha fazlasını içerebilir. Bazı erkekler, KBH'nin sonraki aşamalarında erektil disfonksiyon yaşarlar.

HIZLI TEDAVİ İLERLEMEYİ YAVAŞLATABİLİR

Düzenli olarak test yaptırmak ve teşhis konulursa hızlı tedavi almak, KBH'nin ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Amerikan Böbrek Fonu, " Böbreklerinizdeki hasar geri döndürülemez olsa da, böbreklerinizi olabildiğince uzun süre iyi çalışır durumda tutmak için bu aşamada yapabileceğiniz çok şey var" diyor.

BÖBREK SAĞLIĞININ KORUNMASI İÇİN

Düzenli egzersiz

Vücut ağırlığının kontrolü

Dengeli beslenme

Sigaranın bırakılması

Alkol tüketiminin sınırlandırılması

Yeterli sıvı alımı

Yılda bir hekim kontrolü

Tuz alımının azaltılması

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