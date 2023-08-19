Hastalarından bıçak parası isteyen doktorun muayenehanesinden deste deste para çıktı

Hastalarından bıçak parası adı altında para istediği iddiasıyla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Dr. B.E.’nin ofisinden deste deste para çıktı.

KAYNAK: DHA
Hastalarından bıçak parası isteyen doktorun muayenehanesinden deste deste para çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Dr. B.E.'nin hasta yakınlarından bıçak parası adı altında para istediği yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Hastanede gözaltına alınan B.E.'nin odasında yapılan aramalarda 275 bin lira para bulundu. Hastanedeki odasında yapılan aramalarda B.E.'nin aldığı paralarla ilgili de tek tek not aldığı ortaya çıktı. B.E.'nin ofisinde yapılan aramalarda da yüklü miktarda para bulunduğu öğrenildi. B.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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