Yabancı yatırımlar 2023’te azaldı

Kaynak: AA
Yabancı yatırımlar 2023’te azaldı
Küresel doğrudan yabancı yatırımlar, 2023 yılında yüzde 7 azalışla 1 trilyon 364 milyar dolara düştü.

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütünün (OECD) yayımladığı küresel doğrudan yabancı yatırım veriler çerçevesinde, küresel doğrudan yabancı yatırımlar 2023’te de düşüş eğilimine devam etti. Üst üste iki yıldır salgın öncesi seviyelerin altında gerçekleşti.

Küresel doğrudan yabancı yatırımlar 2023 yılında yıllık bazda yüzde 7 azalış göstererek 1 trilyon 364 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yatırımlardaki düşüşün üçte ikisinden fazlası OECD ekonomilerinde ve diğer ülkelerde açıklanırken, özellikle Çin'de jeopolitik gerilimler ve yüksek faizler sebebiyle rekor seviyede düşük yabancı yatırım oldu.

OECD dışı G20 ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımlar 2023’te yüzde 46 azalış kaydetti.

Düşüş eğilimine rağmen ABD, Brezilya ve Kanada 2023’te en fazla doğrudan yabancı yatırım çeken üç ülke olarak sıralandı.

İlgili Haberler
Agrotech yabancı yatırımcının radarına girdi
Agrotech yabancı yatırımcının radarına girdi
TCMB açıkladı. Yabancı yatırımcılardan milyonlarca dolarlık kaçış
TCMB açıkladı. Yabancı yatırımcılardan milyonlarca dolarlık kaçış
Yabancı yatırımcı Borsada 74.7 milyon dolarlık hisse sattı
Yabancı yatırımcı Borsada 74.7 milyon dolarlık hisse sattı
Son Haberler
Aşırı sıcaklar 10 can aldı Dünya
Aşırı sıcaklar 10 can aldı
Biberin fiyatı fırladı! Kimse yanına yaklaşamıyor Gündem
Biberin fiyatı fırladı! Kimse yanına yaklaşamıyor
Haşhaş helvasına coğrafi işaret Gündem
Haşhaş helvasına coğrafi işaret
Koton halka arz oluyor Ekonomi
Koton halka arz oluyor
Çaldığı bisiklet bakın kimin çıktı. Hırsız baltayı taşa vurdu Yerel Haberler
Çaldığı bisiklet bakın kimin çıktı. Hırsız baltayı taşa vurdu
Fenerbahçeli yıldız kaldıramadı Spor
Fenerbahçeli yıldız kaldıramadı
Anneanneye yapılan deprem şakası tepki çekti Video
Anneanneye yapılan deprem şakası tepki çekti