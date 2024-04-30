Yabancı yatırımlar 2023’te azaldı

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütünün (OECD) yayımladığı küresel doğrudan yabancı yatırım veriler çerçevesinde, küresel doğrudan yabancı yatırımlar 2023’te de düşüş eğilimine devam etti. Üst üste iki yıldır salgın öncesi seviyelerin altında gerçekleşti.

Küresel doğrudan yabancı yatırımlar 2023 yılında yıllık bazda yüzde 7 azalış göstererek 1 trilyon 364 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yatırımlardaki düşüşün üçte ikisinden fazlası OECD ekonomilerinde ve diğer ülkelerde açıklanırken, özellikle Çin'de jeopolitik gerilimler ve yüksek faizler sebebiyle rekor seviyede düşük yabancı yatırım oldu.

OECD dışı G20 ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımlar 2023’te yüzde 46 azalış kaydetti.

Düşüş eğilimine rağmen ABD, Brezilya ve Kanada 2023’te en fazla doğrudan yabancı yatırım çeken üç ülke olarak sıralandı.