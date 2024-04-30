Kırmızı ışıkta bekleyen yayalara savaş konuşması yapıp taarruza geçirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Kırmızı ışıkta bekleyen yayalara savaş konuşması yapıp taarruza geçirdi
Kırmızı ışıkta arabaların durmasını bekleyen yayaların önüne geçerek taarruz konuşması yapan adam çevredeki vatandaşları güldürdü.

Kırmızı ışıkta araçların durmasını bekleyen yayaların önüne geçen bir adam, bekleyenlerle şakalaşarak taarruza geçtiği anlar, çevredeki vatandaşları güldürdü. Trafiğin yoğun olduğu bir caddede yaya geçidine doğru ilerleyen bir adam, kaldırımda bekleyen yayaların dikkatini çekti. Aniden taarruz pozisyonuna geçerek hayali bir savaş konuşması yapmaya başlayan adam, etrafındakileri kahkahalara boğdu.

Sert bir ses ve büyük bir ciddiyetle "İntikam zamanı geldi! Ümit etmeyi bırakacağız, beklemeyeceğiz. Hazır mısınız savaşçılarım?" diyen adamın, sırtındaki hayalı kılıçları çıkararak, yayalara yeşil ışığın yanmasıyla "Savaşa, saldırın!" diye bağırması çevredeki vatandaşları güldürdü.

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