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Hastalarının çektiği sıkıntıyı anlamak için tekerlekli sandalyeye bindi

Afyonkarahisar’da bir fizyoterapist, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engellilerin sokakta çektikleri sıkıntılara dikkat çekmek ve engelli hastalarına destek olmak amacıyla tekerlekli sandalyeye binerek kaldırımda ilerleyip, engelli rampalarından geçmeye çalıştı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 10:56
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Hastalarının çektiği sıkıntıyı anlamak için tekerlekli sandalyeye bindi

Hastalarının çektiği sıkıntıyı anlamak için tekerlekli sandalyeye bindi
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Afyonkarahisar’da bir hastanede fizyoterapist olarak görev yapan Mustafa Öztürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellilerin sokakta çektiği sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla engelli bir hastasından aldığı tekerlekli sandalyeyle kaldırımda ilerledi. Engelli hastalarına destek olmak acıyla böyle bir uygulama yapan Öztürk’ün bu hareketi engelli hastalara büyük moral oldu. Engelli hastası çok olduğu için onların tedavisi sırasında moral ve motivasyona çok ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Öztürk, “Dün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ydü.

Ben de böyle bir günde hastalarıma nasıl destek olabilirim, onların çektikleri sıkıntıyı nasıl anlatabilirim düşüncesiyle yürüyemeyen bir hastamdan tekerlekli sandalye aldım. Kaldırımlarda engelliler için çok fazla engel olduğunu görüyordum ve buna dikkat çekmek istedim. Engelli rampaları ya işgal ediliyor ya da ihtiyaca cevap veremiyor. Engellilerin kaldırımlarda ilerlemesi çok zor. Biz bunu kendimiz uygulamalı olarak görmüş olduk” diye konuştu.

Özellikle engelliye yardım konusunda Afyonkarahisar halkını tebrik ettiğini belirten Öztürk, “Gerçekten Afyonkarahisar halkının engelli konusunda çok duyarlı olduğunu bu uygulamayla gördüm. Kaldırımlardan atlarken herkes yardımıma koşuyor, karşıdan karşıya geçerken sürücüler anında duruyor ve yol veriyor. Gerçekten Afyon halkı engelliye yardıma koşarak geliyor” diye konuştu.

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