Hastalık hastası 4 burç ortaya çıktı. Eyvah! diyeceksiniz

Sağlık herkes için önemli bir konu ama bazı burçlar bu alanda daha duyarlı... Hangi burçların hastalığa karşı en çok korktuğunu astroloji haritası gösteriyor. Bu burçlardan olanlar, başları ağrıdığında ya da hapşırıp öksürdüklerinde hemen hastalık bahanesi bulurlar. Hem kendileri hem de çevrelerindekiler için hayatı zorlaştırırlar.

BALIK BURCU

Balıklar zihin, beden ve ruh arasındaki ilişkiye çok önem verirler. Ama en çok mide problemlerinden şikayet ederler. Biraz mide ağrısı ya da ekşimesi olsa bile öleceklerini zannederler.

Balık burçları serum takılmayı severler. Bu onlar için ilgi çekmenin bir yoludur. Hastalandıklarında çevrelerindeki insanların kendilerine daha çok ilgi göstereceğini umarlar.

BAŞAK BURCU

Başaklar sağlıklarına çok dikkat ederler. Her türlü sağlık yeniliğini takip ederler. Yediklerine, spor yaptıklarına ve genel sağlık durumlarına çok önem verirler.

Ama semptomları abartmaya meyillidirler ve kolayca ciddi bir hastalığa yakalandıklarını düşünebilirler.

Küçük bir rahatsızlıkta bile kendilerini de aile ve arkadaşlarını da perişan ederler.

Başak burcu boğazı ağrıdığında kanser olabileceğini sanar. Ona göre hastalık normal bir durum değildir. Hemen yatağa girer ve ölümü bekler. Elindeki bütün ilaçları içmek ister.

BOĞA BURCU

Boğa burcu kendi sağlıklarıyla ilgili çok stres yaparlar ve olası bir hastalığı erken fark etmek için genellikle semptomları fazla irdeleyerek kendilerini yorarlar.

Hapşırması bile yeter doktora koşmaya. Evhamlı olan Boğa burcu hastalık dönemlerinde hastaneden ayrılmayarak kendini daha da hasta eder.

Kimseyi dinlemezler. Onlar hastalandığında aylarca hastanede kalırlar. Ameliyat olacak bir boğa burcu yakınlarıyla son kez görüşüyormuş gibi davranır.

ASLAN BURCU

Aslanlar beden ve ruh arasında uyum sağlamaya çalışırlar. Ama hasta olduklarında her şey altüst olur. Eyvah!

Hastalıklarında çevrelerindeki insanları çileden çıkarırlar. Güçlü görünseler de çok hassastırlar.

Onların hasta olmamaları için dua edin.

Aslan burcu hastalandığında sinirli olur. Hastalığın bir daha geçmeyeceğini düşünür.