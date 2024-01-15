Hastanelerdeki bu bölümü pek çok kişi bilmiyor

Androji erkeklerin üreme sistemi ve cinsel sağlığı ile ilgilenen tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Bu branş, erkek kısırlığı, cinsel işlev bozuklukları ve erkek üreme organlarıyla ilgili hastalıkların teşhisi ve tedavisi üzerine odaklanır. Androloji, ürolojinin bir alt dalı olarak kabul edilir ve genellikle üroloji uzmanları tarafından yürütülür.

Androloji alanında çalışan uzmanlar, erkeklerde görülen cinsel organ anomalileri, erkek kaynaklı kısırlık, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve cinsel hayatı olumsuz etkileyen sağlık problemlerinin tanı ve tedavisinde rol alır. Ayrıca, bu branşta psikologlar, aile terapistleri ve hipnoterapistler gibi diğer sağlık profesyonelleri de yer alabilir ve cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım benimsenir.

Androloji, sadece erkeklerin cinsel sağlığı ile sınırlı olmayıp, cinsellik bir bütün olarak ele alındığı için kadınların yaşadıkları sorunları da içerebilir. Bu nedenle, androloji uzmanları hem erkek hem de kadın cinsel sağlığı konularında bilgi sahibi olmalı ve bu konularda tedavi sunabilmelidir.

Türkiye’de ve dünya genelinde androloji hizmetleri, özel hastaneler, merkezler, klinikler ve eğitim ve araştırma hastanelerinde bulunabilir. Ülkemizde androloji polikliniklerinin sayısı artmakta ve bu alandaki farkındalık ve tedavi olanakları gelişmektedir.

Androloji, erkek sağlığının önemli bir parçası olarak kabul edilmekte ve bu alandaki araştırmalar ve tedavi yöntemleri sürekli gelişmektedir. Erkeklerin cinsel sağlığına yönelik farkındalığın artması ve androloji uzmanlarına erişimin kolaylaşması, toplum sağlığı için büyük önem taşımaktadır.