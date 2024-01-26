Bu besinlerin yararını öğrenenler markete koşacak

Bazen kadın da erkek de cinsel isteksizlik duyabilir. İlaç kullanmadan önce sorunu doğal yollarla çözmekte yarar var. İşte doğal yöntemlerle cisel isteği yerine getirmenin yolları...

TON BALIĞI

B12 vitamini eksikliği erektil disfonksiyon ile alakalı. Yeterince alınmazsa yatak odasında sorun yaratıyor. Hızlı bir enerji artışı için bu vitamin şart. Bunun için ton balığından yararlanabilirsiniz.

NAR SUYU

Yapılan bir araştırmada nar suyunun kan akışını desteklediğini ortaya çıkardı. Nar suyu erektil disfonksiyonu iyileştiriyor.

KARPUZ

Karpuz, vücudun L-sitrülinini karşılıyor. Bu nedenle çok zengin bir meyve. Penise kan akışını artırıyor.

ELMA

Günde bir elma kan akışını hızlandırıyor cinsel organa kan pompalıyor.

ZENCEFİL

Zencefil, kan akışına yardımcı oluyor. Yapılan bir araştırmaya göre, haftada birkaç kez sadece bir çay kaşığı tüketmek hem kalbe iyi geliyor hem cinsel gücü güçlendiriyor.

SOMON BALIĞI

Somon balığı sert kalmayı güçlü kılıyor.



MUZ

Muz cinsel ilişkiye devam etmenize yardımcı olacak enerjiyi veriyor. Krampları ve kas spazmlarını azaltıyor.

YULAF

Orgazma ulaşmanıza yardımcı oluyor.

SARIMSAK

Tarihçilere göre eski Mısırlılar dayanıklılıklarını artırmak için sarımsak yiyormuş. Sarımsak özü tüketmek damarlardaki yağ birikintilerinin önünü kesiyor ve kan akışını normal seviyede tutarak cinsel güce destek oluyor...