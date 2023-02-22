Doktorlar şaştı kaldı. Hastaneye diz ağrısı şikâyetiyle gitti dizinin içinden 967 tane çıktı

Bitmeyen diz ağrılarının sebebi Diz eklemi ve çevresinde görülen eklem fareleri olabileceği açıklandı.

Günlük hayatı kısıtlayan diz ağrıları çoğu zaman çekilmez hale gelebiliyor. Söz konusu diz ağrılarının sebebi ise minik görünen ama çok can yakan “eklem fareleri” olabilir.

Kemiklerden kopan minik parçaların eklem arasında yerleşmesi olarak bilinen eklem fareleri, dizlerde dayanılmaz ağrılara neden olabiliyor.

967 ADET DİZ FARESİ ÇIKARILDI

Ameliyat olduktan sonra sağlığına kavuşan Nermin Uzbaş, “Benim 5-6 senedir dizlerimde aşırı bir ağrı vardı. Özellikle dizlerimden yolda yürürken sesler geliyordu, takılıyordu ve tabanlarıma basamıyordum” sözlerini kullandı.

Yıllardır diz ağrısı çeken 51 yaşındaki Nermin Uzbaş, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı. Kadının dizinden tam irili ufaklı 967 tane eklem faresi çıkarıldı.