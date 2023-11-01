Hastaneye sedyede getirilenin kızı olduğunu gören doktor sinir krizi geçirdi

Gazze'de Filistinli doktor, hastaneye sedyeyle ağır yaralı olarak getirilen küçük kızın kendi çocuğu olduğunu anlayınca çığlıkları hastaneyi inletti. Sinir krizi geçiren doktora etraftakiler yardım etti
02 Kasım 2023 Perşembe
Gazze'de Filistinli doktor, hastaneye sedyeyle ağır yaralı olarak getirilen küçük kızın kendi çocuğu olduğunu anlayınca çığlıkları hastaneyi inletti. Sinir krizi geçiren doktora etraftakiler yardım etti
Gazze'de Filistinli doktor, hastaneye sedyeyle ağır yaralı olarak getirilen küçük kızın kendi çocuğu olduğunu anlayınca çığlıkları hastaneyi inletti. Sinir krizi geçiren doktora etraftakiler yardım etti