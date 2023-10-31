Hastaneye silahlı saldırı düzenledi. Daha sonra postanedekileri rehin aldı

Japonya’da bir hastanede silahlı saldırı düzenleyerek 2 kişinin yaralanmasına yol açan saldırgan, sonrasında bir postaneye girip içerdekileri rehin aldı.

KAYNAK: İHA
Hastaneye silahlı saldırı düzenledi. Daha sonra postanedekileri rehin aldı

Japonya'nın Saitama eyaletine bağlı Toda kentinde bir hastanede silahlı saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 40’lı yaşlarındaki bir doktor ile 60’lı yaşlardaki hastanın yaralandığı belirtildi. Motosikletle kaçan saldırganın Warabi şehrine geçerek bir postanedeki insanları rehin aldığı ifade edildi.

Görgü tanıkları saldırganın 40-50 yaşlarında olduğunu açıkladı. Postane çevresindeki iş yerleri güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Olay yerinde polisin operasyonu devam ederken, kaç kişinin rehin alındığı ise henüz bilinmiyor.

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