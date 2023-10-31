Hastanın şok veren kırık kalp pili kablosu ameliyatla çıkarıldı

Yaklaşık 5 yıl önce kalp yetmezliği tanısı üzerine kalbindeki ritim bozukluğunu önlemek için kalıcı kalp pili takılan ismi açıklanmayan hasta, pilin şok vermesi üzerine Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği'ne başvurdu.

Yapılan kontrolde pilin verdiği şokun uygunsuz olduğu ve kablonun kırık olduğu tespit edildi. Hastane hekimi ve Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zülkif Karahan yönetimindeki ekip tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonla kablo, kalpten çıkarılarak yerine yenisi takıldı.

Karahan, başarılı bir şekilde kablonun çıkarılmasını gerçekleştirdiklerini ve hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Karahan, bu tür hastaların daha önce şehir dışına özellikle Ankara ve İstanbul'a gittiklerini ifade ederek, “Artık bu işlemler için başka bir merkeze gitmelerine gerek kalmayacak.

Bu konuda her türlü desteği bizden esirgemeyen başta Sağlık Bakanlığımıza, İl Sağlık Müdürlüğümüze, Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültemize ve hastane yönetimimize teşekkür ediyoruz” dedi.