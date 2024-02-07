Hastaya yatak sorulmaz atasözünün anlamı nedir?

Hastaya yatak sorulmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişiye, onsuz yapamayacağı bilinen bir şeyin gerek olup olmadığının sorulmaması gerektiğini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Hasta yatağa muhtaçtır dolayısıyla hastaya yatak sormak doğru olmayacaktır.

Bir şeye bir kişi sahip olmak zorundaysa, ona o şeyi vermek, sağlamak, temin etmek mecburiyettir.

HASTAYA YATAK SORULMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Hastaya yatak sorulur mu hiç, al çocuğu götür şuradaki parka..."