Hatalı park edenleri insan içine çıkaramayacak uygulama. Para cezasıyla kurtulamıyorlar

Pek çok ülkede hatalı park eden sürücüler para cezasıyla karşı karşıya kalır ve bu cezayı ödediklerinde herhangi bir sorunla karşılaşmazlar. Ancak Çin’de durum hiç de öyle değil.

Çin’de araç park ederken kurallara uymayan tüm sürücüleri açığa çıkaracak bir sistemi tercih ediliyor. Çin’in tamamını kapsamayan, yalnızca bazı bölgelerde park etme kurallarına uymayan sürücülere baskı yapılmaya başlandı.

Bu baskıyı da arabalarına kelepçeye benzer büyük vantuzlar yerleştirerek yapıyorlar. Bu cihazlar aracın hareketini etkilemiyor; bunun yerine yanlış park eden sürücülerin ayırt edilmesi sağlanarak sürücüler utandırılıyor.

Bu sayede hatalı park konusunda sürücülerin daha dikkatli olmaları amaçlanıyor.

YAYALARDA DA BENZER BİR STRATEJİ UYGULANDI

Birkaç yıl önce Çin’in bazı şehirlerinin sokaklarında, kuralları çiğneyenlere ceza kesen bir yüz tanıma sistemi test edildi. Bir kamera ağı aracılığıyla kural ihlali yapan yayaların yüzleri yakalandı ve yüzleri kavşaklara kurulan büyük ekranlarda gösterildi. Bu sayede yayaların utandırılarak hatayı tekrarlamalarının önüne geçilmesi amaçlanmıştı.