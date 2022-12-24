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Hatalı sollama sonucu yaşanan kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza kamerada

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, hatalı sollama yapan otomobilin, park halindeki otomobile çarpması sonucu 4 aracın hasar aldığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. 

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 21:50
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Hatalı sollama sonucu yaşanan kaza kamerada

Hatalı sollama sonucu yaşanan kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza kamerada
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(DHA) - Olay, 22 Aralık'ta Yeni Batı Mahallesi Başkent Bulvarı'nda meydana geldi.

Cuma D. yönetimindeki 06 ANL 67 plakalı otomobil, önündeki aracı sağından geçmeye çalışırken park halindeki otomobile çarptı. Sıralı halde park edilmiş 2 araç da kazanın şiddetiyle çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kaldırımda bulunan Süleyha Günay'ın panik halinde kaza yerinden uzaklaştığı görüldü. 

Saliha Gülay, kazaya ilişkin, "Mutlak bir ölümden döndüm. Beni ezer geçerdi veya torunum çıktığı anda vursaydı ikimizi birden ezerdi. Ben buradaki yoldan korkuyorum. Çünkü çok kaza oldu" dedi.

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