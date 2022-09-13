Hatay Antakya’da icradan satılık dubleks daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Hatay İli Antakya İlçesi Saraycık Mah. 70 cilt 6894 sayfa 1013 ada 2462 parselde kayıtlı 564,70 m2 yüzölçümlü 4.kat + çatı ara piyesi katı 9 nolu bağımsız bölümdeki 8005/56470 arsa paylı dubleks daire nitelikli tam hisseli taşınmazdır. Taşınmaz Saraykent Mahallesi idari sınırlarında Antakya Otogarının 150 m kuzeyinde ve 284. Sokak üzerinde yer almaktadır. Taşınmaz ufki olarak, Çevreyoluna 350 m, Primemall AVM'ye 400 m, Hatay Adliyesine 1km ve Çarşı Merkezine 4 km mesafededir. Bölge sosyo ekonomik açıdan orta düzey gelir grubuna hitap eden yerleşim bölgesi olarak gelişmiştir. Planlı yapılaşmaya sahip olan bölgenin (yol, su, elektrik, kanalizasyon, doğalgaz) altyapısı tamamlanmıştır. Taşınmazın bulunduğu bina III/B yapı sınıfında, ayrık nizamda, 1 bodrum kat, zemin kat, 4 normal kat ve çatı olmak üzere 6 katlı olarak inşa edilmiştir. Binada 12 adet daire bulunmaktadır.

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