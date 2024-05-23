Naci Görür'den 4.4'lük Çorum depremi sonrası jet açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), Çorum Mecitözü'nde 4.4 büyüklüğünde duyurduğu depremi Kandilli Rasathanesi ise 4.7 olarak açıkladı.

Meydana gelen söz konusu depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından meydana gelen depreme dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

KAF'I İŞARET ETTİ

AFAD’ın aksine Kandilli Rasathanesi’nin verisini temel alarak değerlendirmelerde bulunan Görür, depremin Mahmutlu yakınında 30 kilometre uzunluğunda doğrultu atımlı fay üzerinde olduğunu belirtti.

Bu fayın Merzifon fayını 45 derece ile kestiğini ifade eden Görür, adı geçen fayların KAF’dan saçaklanan faylar olduğunu belirtti.

KAF’ın burada deprem üretemeyeceğini söyleyen Görür ama diyerek ondan ayrılan kolların deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.

Görür'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

KAF NEDİR?

Naci Görür’ün KAF olarak kısalttığı Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın, İzmit Körfezi'nden başladığı ve kuzey ile güney kollarıyla ikiye ayrılarak Marmara Denizi'ni baştan sona kestiği ve Saros'tan Trakya'ya geçtiği biliniyor.