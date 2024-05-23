Manyas’ta unutulmaya yüz tutmuş Orta Asya gelenekleri tanıtıldı

Manyas Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte, Türklerin ilk anayurdu olan Orta Asya’nın yaşayış biçimi, sportif faaliyetleri, yemek kültürü, sanatsal faaliyetleri, müzik kültürü ve edebi mirası öğrencilere tanıtıldı.

Amacı, atalarımızın hangi şartlarda ve nasıl yaşadıklarını çeşitli faaliyetlerle öğrencilere aktarmak olan etkinlik, birçok geleneksel öğeyi gün yüzüne çıkardı.

Projeyi yürüten Manyas Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Zeynep Tuna, Türk kültürünün kökenini, oluşumunu ve Türk hakanlarının otağlardan dünyayı nasıl yönettiğini öğrencilere ve misafirlere anlattı.

Tuna, Tarih derslerinde İlk Türk Devletleri konusunu işlerken, öğrencilerin zihninde Orta Asya kavramını canlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Dilimizin tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Orhun Abideleri’ni okulun bahçesinde yaparak öğrencilere tanıttıklarını ifade etti.

Ayrıca, okul bahçesinde on altı Türk Devleti bayrağını sergilediklerini ve ata sporumuz olan okçulukla ilgili gösteriler düzenlediklerini ekledi.

Orta Asya müziklerinin yer aldığı TÜMATA Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu tarafından gerçekleştirilen "Türk Birliği Konseri" de etkinliğin bir parçasıydı. Ayrıca, ilk takvimlerin görsel olarak sergilenmesi, konargöçer yaşam tarzının dokuma tezgâhı ve demirciliğin örnekleriyle tanıtılması gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Orta Asya Türk Kültürü’nde önemli olan aile kurumunun oluşumundaki ilk aşama olan "Saçı Geleneği" de temsili olarak oynandı.

Etkinlikte konuşan Manyas Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hayriye Başaran, gençlerin köklerinden uzaklaştığı bu çağda, öğrencilerin tarihlerine sahip çıkmalarını vurgulamak amacıyla bu tür etkinliklerin önemine değindi.

Etkinliğe, Susurluk Kaymakamı ve Manyas Kaymakam Vekili Muammer Köken, Belediye Başkanı Ahmet Duru, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler ve misafirler, Orta Asya yemek kültürünün tanıtılması sayesinde günümüzde hala mutfaklarımızda yer alan yemekleri karşılaştırma fırsatı da buldu. Başaran, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır” sözünü hatırlatarak, bu etkinliğin gençlere tarih bilinci kazandırma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.