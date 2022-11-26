26 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 kişi, bir evde ele geçirilen 25 bin 765 sentetik hapa ilişkin gözaltına alındı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 16:50
Takip Et

Hatay Antakya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
+
Aa
-

AA'da yer alan haberde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu yönünde bilgi alınan ilçenin Saraykent Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 25 bin 765 sentetik hap, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan M.İ. ve A.A'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
1
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
2
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
3
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
4
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿Eskişehir'de suya zam
5
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
6
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Mustafa Sarıgül o ittifaka göz kırptı: Davet ederse derhal MYK’mızı toplarız...
7
﻿Mustafa Sarıgül o ittifaka göz kırptı: Davet ederse derhal MYK’mızı toplarız...
﻿Mustafa Sarıgül o ittifaka göz kırptı: Davet ederse derhal MYK’mızı toplarız...
﻿Son Dakika... Erdoğan'dan Konya'da konuşuyor
﻿Son Dakika... Erdoğan'dan Konya'da konuşuyor
﻿Son Dakika... Erdoğan'dan Konya'da konuşuyor
﻿İstiklal Caddesi’ndeki simitçi ve kestaneci tezgahları sokak aralarına çekildi
﻿İstiklal Caddesi’ndeki simitçi ve kestaneci tezgahları sokak aralarına çekildi
﻿İstiklal Caddesi’ndeki simitçi ve kestaneci tezgahları sokak aralarına çekildi
﻿Süt götürdüğü evin sahibi tarafından vuruldu
﻿Süt götürdüğü evin sahibi tarafından vuruldu
﻿Süt götürdüğü evin sahibi tarafından vuruldu
﻿Zonguldak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
﻿Zonguldak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
﻿Zonguldak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.