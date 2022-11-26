Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA'da yer alan haberde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu yönünde bilgi alınan ilçenin Saraykent Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 25 bin 765 sentetik hap, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan M.İ. ve A.A'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.