Fatih Portakal: Bu bakan görevden alınırsa hiç şaşırmayın

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili olarak, bazı emniyet görevlilerinin açığa alınması ve evlerinde yapılan aramaların yankıları hala sürerken MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'de emniyet ve yargı üzerinden "hesap yapanların" 15 Temmuz gecesine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı taşırmasınlar" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin bu açıklamasıyla ilgili olarak Fatih Portakal da dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"3 GÜN İÇİNDE GÖREVDEN ALINIRSA ŞAŞIRMAYIN"

Yaşananların ardından Fatih Portakal, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın görevden alınabileceğini iddia etti. Portakal, canlı yayında "Ankara Emniyet Müdürü'nün de görevden alınabileceği ve Engin Dinç'in de bu durumdan etkilenebileceği konuşuluyor. Eğer Ali Yerlikaya da 3 gün içinde görevden alınırsa şaşırmayın!" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEDE BÜYÜK BİR SARSINTI VAR MI DİYORSUNUZ?"

Emniyet teşkilatındaki son gelişmelerle ilgili olarak Fatih Portakal, canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkede büyük bir sarsıntı olduğunu söylemek istiyorum. Ayhan Bora Kaplan olayı, bir mafya örgütüyle ilişkilendirilmesine rağmen, altından çıkanlar bürokrasi ve siyasetle ilgili çok önemli detaylar içeriyor. Bazıları buna 2024'ün Susurluk'u diyebilir, bazıları ise 2024'ün 17-25 Aralık sürecine benzetebilir. Bu, ulusal güvenlik meselesi haline mi geliyor? Biz de bu sorunun yanıtını arıyoruz. Devlet Bahçeli'nin bugün sorduğu 'kim bu haşhaşiler?' sorusu da tam olarak bu nedenle."

"AKP Mİ, MHP Mİ HEDEFLENİYOR?"

Bu olay oldukça ilginç bir boyutta seyrediyor. İşte burada bir gizli tanık olan Serdar Sertçelik'in adı geçiyor. Şu anda yurt dışında olan ve elektronik kelepçeyle kaçan biri! Şimdi burada soru şu: Gerçekten bir AKP darbe girişimi mi var, yoksa MHP mi hedefleniyor? Ve bu konuda görevden alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı gibi kişiler, MHP için bir şeyler yapması yönünde baskı altında mı bırakıldı? Bu oldukça ilginç bir durum.

"ALİ YERLİKAYA GÖREVİNDEN ALINIRSA ŞAŞIRMAYIN"

Durum o kadar karmaşık ki, düşünebiliyor musunuz, bu kişileri atayan kişi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Ve şu an Ankara Emniyet Müdürü'nün de görevden alınabileceği konuşuluyor. Engin Dinç'in de aynı şekilde görevden alınabileceği gündemde. Eğer Ali Yerlikaya da 3 gün içinde görevden alınırsa şaşırmayın! Gördüğüm kadarıyla ülkemizde büyük bir ulusal güvenlik meselesi var ancak tam olarak anlaşılamıyor! Hükümetin bunu anladığını bilmiyorum, hatta belki onlar bile henüz farkında değiller.