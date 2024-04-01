Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk zafer konuşması yaptı. "Bu kadim şehrin kardeşliğini birleştireceğiz. Bugün tarihi bir gün."

Anadolu Ajansı'nın açıkladığı son verilere göre sandıkların %100'ünün açıldığı Hatay'da, CHP tarafından tekrar aday gösterilen mevcut başkan Lütfü Savaş'ın aldığı %43,97 oya karşın %44,47 oy alan Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, kesin olmayan sonuçlara binaen AKP İskenderun İlçe Başkanlık binası önünde halka seslendi.

Başkanlık binasının önünde zafer ilanını heyecanla bekleyen vatandaşlara hitap eden Öntürk "15 ilçenin 15'ini de adil bir şekilde yöneteceğiz ve buradan şunu yapacağız, bu kadim şehrin kardeşliğini birleştireceğiz inşallah" dedi.

Yüzyılın Felaketi sonrasında Türkiye ve Hatay kamuoyu tarafından haklı olarak tefe konulan ve CHP tarafından tekrardan aday gösterilmesinden sonra ciddi bir tepkiyle karşılaşan Savaş karşısında kazandığı zafer sonrası halka seslenen Öntürk, Cumhur İttifakı'nın kentte bir bütün olarak hareket ettiğini vurguladıktan sonra "Hatay, büyük bir afet yaşadı, yaşanan afette biz Cumhur İttifakı olarak yola çıktık, 'Cumhur İttifakı'nın adayıyız ama Hatay'ı seven herkesi bu çatının altında bekliyoruz.' dedik, elhamdülillah o şekilde oldu. Allah milletimizden razı olsun. Şimdi artık kolları çemreyip inşallah hızlı bir şekilde şu memlekette bizden medet bekleyen, görev bekleyen insanlarımızı bir an önce mahallesine, yuvasına, evine kavuşturmak" ifadelerini kullandı.

Seçim kampanyası boyunca verdikleri bütün sözleri yerine getirmek için çalışacaklarını, gerçekleştirilemeyecek sözler verip halkı kandırma yolunu tutmadıklarını da belirten Hatay Büyükşehir Başkan namzedi "Samandağ'a da aynı hizmeti yapacağız, İskenderun'a da aynı hizmeti yapacağız, Kırıkhan'a da Defne'ye de aynı hizmeti yapacağız. 15 ilçenin 15'ini de adil bir şekilde yöneteceğiz ve buradan şunu yapacağız, bu kadim şehrin kardeşliğini birleştireceğiz inşallah. Bu memleket, bu ayrımcılardan kurtuldu, bugün tarihi bir gün." şeklinde konuştu.