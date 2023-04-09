9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
YAZARLAR
Gülay TUNÇEL
Gülay TUNÇEL

Hatay eski güzelliğine geri dönecek

[email protected]
YAZARIN SAYFASI
+
Aa
-
9 Nisan 2023 Pazar

Merhaba değerli okurlarım,

Depremde iki ay geride kaldı. Bölgede sıkıntılar devam ediyor.

Yemek bilimi, sanatı adına ne derseniz deyin. Çok güzel yemekleri, misafirperverlikleriyle sunan en iyi adres, Gastronomi şehri "Medeniyetler Şehri"nin büyüsü, birlik, beraberlik barış, kardeşlik ve dostluğun en önemli yöresidir Hatay...

Eski Antakya sokaklarında dolaşırken büyülenirsiniz.

Çarşısı, hanları, tarihî yerleri gezerken ezan sesini duyarsınız. Hoca ne güzel okuyor. Allah kabul etsin duaları derken... Yine duyduğunuz çan sesi ibadet için her renk ve ırktan müthiş dayanışma, nezaket, saygı örneğinin en iyi yaşandığı adresidir. Gezerken binlerce tarihe yaşanmışlığa tanıklık ediyorduk.

Hatay yine eski güzelliğine kavuşacaktır.

Bölgede yaralar, acılar büyük.

Bizlerde bu birlik ve beraberlik varken her şeyin üstesinden geliriz. Başaracağız. İnanıyorum. Hatay yeniden eski haline dönecektir.

Geçtiğimiz günlerde "Hatay'ı Yeniden İnşa ve Kent Planlaması Toplantısı" gerçekleşti. Bu toplantının önde gelen simalarından iş insanı Hataylı Ömer Niziplioğlu'nun heyecan verici duygulu konuşmasını aktaracağım.

Büyük felakette yerle bir olan şehirlerini yeniden hayata tutundurmak için kolları sıvayan Hataylılar "deniz bizim için büyük nimet. Planlı projelerle bölgeyi yeniden hayata geçirebiliriz. İşsizliği önleyebiliriz" dediler.

Konuşmacılar, bölgenin Arap sığınmacılar tarafından yeniden "işgal edilmeye(!)" başlandığına dikkat çekerek, bu konunun ileride demografik yapının bozulmasına neden olacağına dikkat çektiler.

Proje tanıtımı Topkapı Uranus Otel salonunda gerçekleşti. Hatay'ı Yeniden Yapılandırma ve Deniz Turizmine Kazandırma Komisyonu'nca  gerçekleştirilen toplantıda kentin geleceğine ilişkin düşünceler paylaşıldı.

Toplantıda, gazetecilerin sorularını yanıtlayan iş insanı ve projenin komisyon başkanı Ömer Niziplioğlu, Hatay yeniden planlanırken, evlerin tarım arazisi olarak bilinen yumuşak zemin üzerine değil, Amanos Dağları üzerine yapılması gerektiğini dile getirdi. Deniz turizminin Hatay halkının çabuk toparlamasına destek olacağı vurgusunu yaptı.

Hatay'ın nüfusunun üçte ikisinin şehirden göç ederek ayrıldığını ifade etti.

Niziplioğlu, kentin yeniden hayat bulup, göçen vatandaşların topraklarına dönmesi, aynı zamanda da cazibe merkezi haline getirilmesi için öncelikle ekonominin canlandırılmasının gerektiğini vurgulayarak konuşmasını şöyle devam etti.

"Dünyanın deniz turizmi havzası Akdeniz'dir. Bu denizden başta İspanya, Fransa ve İtalya olmak üzere Afrika ülkeleri Mısır, Cezayir, Fas, Tunus gibi ülkeler büyük kazanımlar elde ederken Akdeniz'de en fazla sahili olan ülkemizde bir tek Antalya'nın deniz turizminden yararlanıyor olması düşündürücüdür.

Samandağ plajı Türkiye'nin en uzun, dünyanın da 12. en uzun sahili olma özelliğine sahiptir.

Dubai'nin 45 kilometre sahili varken,

Arsuz-Samandağ arası 50 kilometredir.

Yayladağı ve Arsuz'un bu kısmı dahil edildiğinde Hatay, iki adet Dubai olabilecek bir potansiyele sahiptir."

İş insanı Niziplioğlu, deniz turizmini Hatay'ın kültür ve sanat birikimiyle birleştirmenin bölgenin cazibesini güçlendireceğine vurgu yaparak, "İnanç, tarih, kültür, gastronomi, ekoturizm destinasyonlarının oluşturulması ve deniz turizmi ile seyahatin birçok bölgeyi içerecek yöntemlerle planlanması mümkündür.

Böylelikle turizmin 12 aya yayılmasını sağlayabiliriz.

Beklenenin ötesinde bir oranda bölgesel bir sosyal kalkınma elde edebiliriz. Bu da tarihî Hatay'ımızın toparlamasına güç katacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, komisyon üyeleri Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Koçak, yazar Ecehan Ersöz, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Şebnem Akman Balta, gayrimenkul yatırım uzmanı Gülcan Altınay, Hatay Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Alparslan Özdemir, Türkiye Destinasyon Geliştirme Derneği Başkanı Sabriye Kocabalkan, Samandağ Antakya ve İskenderun İlçeleri Kültür, Yardımlaşma, Dayanışma ve Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Tevfik Usluoğlu ve gazeteci Ragıp Terzi, Hatay'ın tarihî, kültürel zenginliği, deprem gerçeği ve turizm imkânları üzerine görüşlerini paylaştı.

Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kalbimiz sizinle.

Çok geçmiş olsun.

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
﻿Tarihlendirme
﻿Tarihlendirme
﻿Ahmet B. ERCİLASUN
﻿Tarihlendirme
﻿Mescid-i Aksâ düğümü çözülebilir mi?
﻿Mescid-i Aksâ düğümü çözülebilir mi?
﻿Arslan TEKİN
﻿Mescid-i Aksâ düğümü çözülebilir mi?
﻿Son bir yılda kazananlar kaybedenler
﻿Son bir yılda kazananlar kaybedenler
﻿Esfender KORKMAZ
﻿Son bir yılda kazananlar kaybedenler
﻿Listeler verildikten sonra sırada ne var?
﻿Listeler verildikten sonra sırada ne var?
﻿Fatma ÇELİK
﻿Listeler verildikten sonra sırada ne var?
﻿Hatay eski güzelliğine geri dönecek
﻿Hatay eski güzelliğine geri dönecek
﻿Gülay TUNÇEL
﻿Hatay eski güzelliğine geri dönecek
﻿Yüksek Yargıda haksız düzenleme
﻿Yüksek Yargıda haksız düzenleme
﻿Orhan UĞUROĞLU
﻿Yüksek Yargıda haksız düzenleme
﻿42. İstanbul Film Festivali açılışına Metin Akpınar-Nevra Serezli damgası
﻿42. İstanbul Film Festivali açılışına Metin Akpınar-Nevra Serezli damgası
﻿Coşkun ÇOKYİĞİT
﻿42. İstanbul Film Festivali açılışına Metin Akpınar-Nevra Serezli damgası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.