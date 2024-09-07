Hatay semalarında süzülen parlak cisim kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hatay semalarında süzülen parlak cisim kamerada

Hatay'da gökyüzünde görülen ve göktaşı olduğu düşünülen parlak bir cisim, gece saatlerinde gökyüzünü aydınlattı. O anlar, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 23.47 sıralarında Hatay başta olmak üzere Şanlıurfa, Gaziantep ve çevre illerde yaşandı. Gökyüzünde aniden ortaya çıkan parlak cisim, kısa süreliğine yoğun bir ışık saçtı.

Vatandaşlar, güvenlik kamerası kayıtlarını incelerken, gökyüzünde süzülen ve bir meteor olduğu tahmin edilen bu parlak cismin kayıtlara yansıdığını fark etti.

Görüntülerde, göktaşı olduğu düşünülen cismin gökyüzünde bir anda parladığı ve sonrasında kaybolduğu anlaşıldı.

Uzmanlar, bu doğa olayının nedenini anlamak için daha fazla inceleme yapılması gerektiğini belirtiyor.

Benzer olaylar, özellikle göktaşı düşmesi veya atmosferde yanması sonucu meydana gelebiliyor ve bu tür olaylar dünya genelinde merak ve ilgiyle karşılanıyor.

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