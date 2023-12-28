Hatay'a 150 milyon dolara inşa edilen dev AVM yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'ın Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'ne 2013 yılında 150 milyon dolara devasa alışveriş merkezi inşa edildi.

Asrın felaketinde ağır hasar alan devasa AVM'nin blok blok yıkımına başlandı.

"BURALAR CIVIL CIVIL OLURDU ŞU AN HİÇBİR ŞEY YOK"

AVM'nin deprem öncesi cıvıl cıvıl olduğunu yıkıldığını görünce kötü olduğunu belirten Efe Arıkoğlu, “Burası kentimizin en yeni yapılan alışveriş merkeziydi. Buranın yıkıldığını gördüğümde içim kötü oldu. Tüm dostluklarımız, hatıralarımız ve arkadaşlıklarımız buradaydı. Çünkü bizim şehrimiz aşırı büyük bir yer değil; bir Saray Caddemiz vardı bir de burası vardı. Biz daha çok burada sosyalleşiyorduk. Burası gidince çok kötü oldu. İçim burkuldu, tüylerim diken diken oldu. Yılbaşında sürekli bir tane ağaç olurdu, süslenirdi ve buralar cıvıl cıvıl olurdu. Şu an hiçbir şey yok” dedi.

"ÇOK ACI BİR ŞEY"

Alışveriş yapmak ve gezmek amaçlı geldiği AVM’nin yıkılışını görmenin kendini rahatsız ettiğini belirten Esen Doksöz, "Alışveriş merkezimiz bütün gençlerin takıldığı yerdi. Herkesin merkeziydi, yıkılıyor. Çok acı bir şey, özellikle izlemeye geldik. Bu anı görmek çok kötü. Buraya hem alışverişe hem de oturmaya geliyorduk. Antakya’nın yarısı bu alışveriş merkeziydi” şeklinde konuştu.