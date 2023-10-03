Hatay'da 12 yıl hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; aranan suçluların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, ruhsatsız silahları satın alma ve silahlı tehdit suçlarından hakkında adli makamlarca verilen toplamda 12 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs H.G. İskenderun Buluttepe Mahallesinde yakalandı.

Şahsın bulunduğu adreste yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 153 fişek, 5 gram metamfetamin, 3 gr esrar, 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen H.G tutuklandı.