Hatay’da 13 katlı bina tek kepçe darbesiyle yerle bir oldu

Kaynak: İHA
Hatay’da 13 katlı bina tek kepçe darbesiyle yerle bir oldu
Hatay İskenderun’da 13 katlı bina iş makinasında ufak bir dokunuşuyla yıkıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen büyük depremlerin yıkımı hala sürüyor. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken enkaz temizleme çalışmaları da devam ediyor.

Büyük yıkımın olduğu Hatay’da da hala çalışmalar yapılıyor. Hasarlı ve ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

İskenderun ilçesinde Karaağaç Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 13 katlı binanın yıkımı yapıldı.

Hasar alan bina iş makinasının tek bir darbesiyle yıkıldı.

Devasa binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Vatandaşlar panik yaşadı, çevredekilerin kaçış anları kameraya yansıdı. Gelen bilgilere göre, 13 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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