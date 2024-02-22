Son dakika... 6 Şubat depremlerinde ilk karar çıktı

Kaynak: AA
Son dakika... 6 Şubat depremlerinde ilk karar çıktı
6 Şubat'ta yıkılan binalar soruşturmasında ilk karar çıktı. Şanlıurfa'da 34 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 18 yıl hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık müteahhit Müslüm Demirer'in avukatları ile mağdur tarafların avukatları yer aldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU OKUNDU

Heyet değişikliği sebebiyle duruşmada apartmanın enkazında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin raporlar ve tutanaklar okundu.

ÜST SINIRDAN CEZA TALEP ETTİLER

Mağdur taraf avukatları, sanık hakkında üst sınırdan hüküm verilmesini talep etti. Sanık avukatları da sunulan mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, aynı binanın enkazında müvekkillerinin de oğlunu kaybederek zarar gördüğünü dile getirdi.

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SAVCILIK DA KUSURLU BULDU

Savcı ise esasa ilişkin mütalaasında, sanığın apartmanın inşasında mevcut standartlara göre üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinin tespit edildiğini ve kusurlu bulunduğunu kaydetti.

OĞLUNU KAYBETMESİ CEZA İNDİRİ GETİRDİ

Oy birliğiyle alınan kararda, sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Söz konusu binada kendi oğlunu da kaybetmiş olması nedeniyle cezasında 1/6 oranında indirime gidilerek sanığın 18 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

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SORUMLULARLA İLGİLİ İLK KARAR

Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği de anımsatıldı.

İlgili karar, depremlerde yıkılan binaların sorumluları hakkında verilen ilk karar olma özelliği taşıyor.

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