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Hatay'da hasar gören 5 ev mühürlendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü tespit edilen 5 evin mühürlendi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 11:35
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Hatay'da 4,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 5 ev mühürlendi

Hatay'da hasar gören 5 ev mühürlendi
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4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Hatay Kırıkhan Belediyesi'nin ilçede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan ile Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan belediye başkanı Yavuz, olay anından itibaren kaymakam Arslan ile sahada olduklarını vurguladı.

Gelen ihbarları anında değerlendirdiklerini kaydeden Yavuz, "Şu ana kadar çok şükür can kaybı yok. Bizim tespitlerimize göre, tabii daha sonra AFAD ve diğer teknik ekiplerin de dahil olacağını biliyoruz. Kendi teknik ekibimizle beraber şu ana kadar 6 evde ciddi bir hasar tespiti yaptık. Bunlardan 5'ini mühürledik. Bu evlerdeki aileleri kaymakamlıkla beraber başka yerlere yerleştiriyoruz" dedi.

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