Hatay'da aynı enkazdan ikinci ceset çıktı

Hatay’da 6 Şubat depreminde yıkılan apartmanın temelinden bir gün arayla ikinci ceset çıktı.

KAYNAK: İHA
Hatay'da aynı enkazdan ikinci ceset çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için geçtiğimiz gün çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar esnasında enkazdan yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu düşünülen ceset çıkmıştı. Aynı apartmanda temel kaldırma çalışmaları esnasında yürütülen çalışmalarda ikinci bir ceset daha çıktı. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek.

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