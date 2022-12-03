Hatay'da 202 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

AA'da yer alan haberde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında ekipler takibe aldıkları bir otomobili Antakya-Reyhanlı kara yolu üzerinde durdurdu.
Araçtaki aramada 202 ruhsatsız tabanca, 400 fişek, faturasız 4 bin 160 tablet ve 366 kutu ilaç ele geçirildi.
Polis araçta bulunan M.E. ve E.S'yi gözaltına aldı.
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