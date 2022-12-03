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Hatay'da 202 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobilde 202 ruhsatsız tabanca, 400 fişek ve çok sayıda faturasız ilaç ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 15:53
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Hatay'da bir otomobilde 202 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hatay'da 202 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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AA'da yer alan haberde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ekipler takibe aldıkları bir otomobili Antakya-Reyhanlı kara yolu üzerinde durdurdu.

Araçtaki aramada 202 ruhsatsız tabanca, 400 fişek, faturasız 4 bin 160 tablet ve 366 kutu ilaç ele geçirildi.

Polis araçta bulunan M.E. ve E.S'yi gözaltına aldı.

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