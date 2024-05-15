Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme. Savcılık açıkladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 emniyet görevlisinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir." denildi.

NE OLMUŞTU?

Dün Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında görevden uzaklaştırılan ve evleri aranan 3 polis gözaltına alınmış ve Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı dava kapsamında, suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen Emniyet görevlilerine geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma hakkında yaptığı açıklamada, "Yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının önüne getirir. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız, sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin, yanlış yapanın üzerine gidecektir" ifadelerini kullanmıştı.

EVLERİNDE ARAMA YAPILMIŞTI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan 3 polis müdürünün evinde arama gerçekleştirilmiş ve bulunan dijital materyallere el konulmuştu. Söz konusu suç örgütüne yönelik açılan davada, gizli tanık olarak yer alan Serdar Sertçelik’in ses kayıtlarıyla ilgili de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 3 polis müdürü açığa alınmıştı.

MENZİL CEMAATİ İÇİN YARDIM TOPLADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Ayhan Bora Kaplan soruşturması sonrası bazı emniyet müdürlerinin rüşvet aldığı öne sürülmüş ve rüşvet aldığı gerekçesiyle açığa alınan emniyet müdürlerinden biri, "Menzil cemaati için yardım topladım" ifadeleriyle kendini savunmuştu.

İddiaların ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 3 üst düzey yetkili açığa alınmıştı.