Hatay'da bir otomobilde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İHA
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler silah ve muhimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında İskenderun eski otoban gişelerinde bir otomobil belirlenerek durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 11 adet mermi ele geçirildi.
Araçta bulanan silahlarla ilgili F.A. gözaltına alındı.
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