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Hatay'da bir otomobilde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 16:54
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Hatay'da bir otomobilde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hatay'da bir otomobilde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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İHA

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler silah ve muhimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında İskenderun eski otoban gişelerinde bir otomobil belirlenerek durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 11 adet mermi ele geçirildi.
Araçta bulanan silahlarla ilgili F.A. gözaltına alındı.

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