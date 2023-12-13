Hatay'da çeşitli suçlardan aranması olan 8 şahıs yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipler, güvenliği ve huzuru sağlamak için asayiş çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede aranan şahısların yakalanmasına yönelik İskenderun ilçesinde yapılan operasyonlarda; başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan S.T., karşılıksız çek suçundan 3 ay hapis cezası ile aranan G.E., hırsızlık suçundan aranan M.G., yağma suçundan aranan M.N., basit yaralama suçundan aranan İ.Y., hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan M.T, cinsel taciz suçundan aranan A.E ve silahla tehdit suçundan aranan D.K yakalandı.

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerden S.T. ve G.E, tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

