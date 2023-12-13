Hatay'da çeşitli suçlardan aranması olan 8 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Hatay'da çeşitli suçlardan aranması olan 8 şahıs yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan araması bulunan 8 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılardan 2’si tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipler, güvenliği ve huzuru sağlamak için asayiş çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede aranan şahısların yakalanmasına yönelik İskenderun ilçesinde yapılan operasyonlarda; başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan S.T., karşılıksız çek suçundan 3 ay hapis cezası ile aranan G.E., hırsızlık suçundan aranan M.G., yağma suçundan aranan M.N., basit yaralama suçundan aranan İ.Y., hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan M.T, cinsel taciz suçundan aranan A.E ve silahla tehdit suçundan aranan D.K yakalandı.

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerden S.T. ve G.E, tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Son Haberler
Çankırı'da suç makinesi yakalandı Gündem
Çankırı'da suç makinesi yakalandı
Kulüpler anlaştı. Chelsea’yi kara kara düşündürecek karar açıklandı Spor
Kulüpler anlaştı. Chelsea’yi kara kara düşündürecek karar açıklandı
İYİ Parti'de 'İbrahim Özkan' gerilimi sürüyor. 'Ekrem Bey'in kayığına binerek...' Gündem
İYİ Parti'de 'İbrahim Özkan' gerilimi sürüyor. 'Ekrem Bey'in kayığına binerek...'
İsrail'i roketlerle vurdular Dünya
İsrail'i roketlerle vurdular
Eski kocası ve sevgilisiyle aynı mekanda eğlendi: "Yıl olmuş 2024, aştık bunları" dedi tepki topladı Video
Eski kocası ve sevgilisiyle aynı mekanda eğlendi: "Yıl olmuş 2024, aştık bunları" dedi tepki topladı
Ali Koç'tan flaş sözler. Kulüpler TFF ve hakemlerden rahatsız Spor
Ali Koç'tan flaş sözler. Kulüpler TFF ve hakemlerden rahatsız
Marmara Denizi’nde alarm. Kabus her an geri dönebilir Gündem
Marmara Denizi’nde alarm. Kabus her an geri dönebilir