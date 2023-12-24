Hatay’da depoyu uzun namlulu silahla tarayıp kaçtılar

Kaynak: İHA
Hatay’da depoyu uzun namlulu silahla tarayıp kaçtılar
Hatay’da 2 şahıs motosikletle gelip depoyu uzun namlulu silahla taradı, sonra da kaçtı. Olay anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Kayserili iş adamı Soner Eryılmaz’ın demir çelik deposunu 2 şahıs uzun namlulu silahla taradı. Daha sonra silahı olay yerinde bırakan şahıslar kaçarak uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 2 şahsın kimliği tespit edilemedi.

Olayın ardından depoya gelen polis, söz konusu 2 şahsı bulmak için çalışma başlattı. Oy yeri inceleme ekipleri ise, deponun etrafında 17 tane boş kovan buldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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