Hatay’da depoyu uzun namlulu silahla tarayıp kaçtılar

Olay, Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Kayserili iş adamı Soner Eryılmaz’ın demir çelik deposunu 2 şahıs uzun namlulu silahla taradı. Daha sonra silahı olay yerinde bırakan şahıslar kaçarak uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 2 şahsın kimliği tespit edilemedi.
Olayın ardından depoya gelen polis, söz konusu 2 şahsı bulmak için çalışma başlattı. Oy yeri inceleme ekipleri ise, deponun etrafında 17 tane boş kovan buldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.