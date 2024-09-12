Hatay'da deprem! (12 Eylül 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hatay'da deprem! (12 Eylül 2024)

Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay Altınözü'nde saat 13.30 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın Altınözü ilçesine 109 km uzaklıktaki Suriye'nin Hamah kentinde olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 13.30’da gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 6.83 km olarak kaydedildi.

Son Haberler
Küfürü yedi camı kırdı
Küfürü yedi camı kırdı
Anadolu Efes ve Corendon Airlines arasında sponsorluk anlaşması
Anadolu Efes ve Corendon Airlines arasında sponsorluk anlaşması
Hatay'da deprem! (12 Eylül 2024)
Hatay'da deprem! (12 Eylül 2024)
Narin'in anne ve babası dahil 9 kişi hakkında tutuklama kararı
Narin'in anne ve babası dahil 9 kişi hakkında tutuklama kararı
Sanayici isyan etti: Mallarımız dünyayı dolaşıyor biz vize alamıyoruz
Sanayici isyan etti: Mallarımız dünyayı dolaşıyor biz vize alamıyoruz