Hatay'da deprem! (12 Eylül 2024)

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın Altınözü ilçesine 109 km uzaklıktaki Suriye'nin Hamah kentinde olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 13.30’da gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 6.83 km olarak kaydedildi.