Hatay’da depremde hasar görmeyen binayı, yıkım ekibi kullanılamaz hale getirdi

Hatay’ın Hassa ilçesinde 2 katlı bir bina 6 Şubat depreminde hasarsız raporu olmasına rağmen, yıkım ekibi tarafından kullanılamaz hale getirildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hatay’da depremde hasar görmeyen binayı, yıkım ekibi kullanılamaz hale getirdi

Günboyu Gazetesi Hassa ilçe temsilcisi Ferit Portakal’ın aktardıklarına göre, Hatay’ın Hassa ilçesinde yaşayan Kenan Kömür isimli bir vatandaşa ait 2 katlı bir bina, 6 Şubat depreminde hasar almadı.

Ancak bu duruma rağmen, söz konusu ev yıkım ekipleri tarafından kullanılamaz hale getirildi. Kömür’ün paylaştığı bilgilere göre, binası hakkında hasarsız raporu olmasına ve rağmen, yıkım ekipleri tarafından ağır hasar verildi.

Olaydan sonra binasının neden moloz yığınına çevrildiğini öğrenmek için resmi kurumlara şikayet başvurusunda bulunan Kömür, yetkililerden herhangi bir cevap alamadı.

Konuyla alakalı Ferit Portakal’a açıklamalarda bulunan Kömür, Kaymakama durumu anlatmaya gittiğinde, kendisine ellerinden bir şey gelemeyeceği ve yıkım ekibiyle anlaşması gerektiği söylendiği, karakola gittiğinde ise, ifadesi alınmaması için türlü bahaneler uydurulduğunu iddia etti.

Yaşadığı mağduriyet için herhangi bir çıkış yolu bulamayan Kömür yetkililerden acil çözüm bekliyor.

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