Hatay'da depremzede için yapılan konteyner kent aylardır boş

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem felaketini yaşayan Türkiye, tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birisini yaşadı. Resmi rakamlara göre, 50 binden fazla vatandaş deprem anında veya sonrasında yaşamını yitirdi.

Depremin ardından evleri yıkılan binlerce aile, aylar geçmesine rağmen halen çadırlarda yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyor. Durum böyleyken Hatay’ın Antakya ilçesinde yer alan 100 konteynerlik Aziziye konteyner kenti kurulduğundan beri atıl vaziyette bekletildi.

Yetkililerin bu kenti ‘unuttuğu’ öner sürülen iddialardan birisi. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, adını vermek istemeyen bir AFAD görevlisi bu durumu Cumhuriyet’e anlattı.

100 AİLENİN BARINMA SORUNU ÇÖZÜLEBİLİRDİ

Deprem bölgesinde görevlendirilen vali ve kaymakamların konteyner kentlerde kendilerine kontenjan ayırdığını ve o konteynerlere yerleştirmeleri kendi inisiyatifiyle yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Binlerce vatandaş konteyner bekliyor ancak yetkiler kendilerine kontenjan ayırdığı için yerleştirme yapılamıyor.

Konteyner yerleştirme koordinasyonunun AFAD tarafından yapılmaması birçok soruna neden oluyor. Acil durumda olanlar var.

Yaşlı, engelli bireyler ve ekonomik durumu kötü olan aileler bulunuyor. Bunları yerleştirmek için boş kontenjan olmasına karşın yerleştirme yapılmıyor.

Yetkililer tarafından tespiti yapılan 100 konteynere valilik el koydu. Bunların bölgedeki öğretmenlere ayrıldığı söylendi. Oysaki aylardır boş olan bu konteynerler unutulmasaydı 100 ailenin barınma sorunu aylar öncesinden çözülebilirdi.

Konteyner kentlerde boş olan konteyner sayılarının bir an önce belirlenmesi için çalışma yapılması gerekiyor.”

ÖĞRETMENLERE AYRILMIŞ

Söz konusu iddiaları sormak için aradığımız Hatay Valiliği Basın Müdürlüğü yetkilileri Aziziye konteyner kentinin inşaatının şubat ayında başladığını ve alt yapı eksiklikleri nedeniyle kullanılmadığını ifade etti.

Yetkili, çalışmaların haziran ayında tamamlandığını ve bu konteynerlerde kentte görev yapacak öğretmenlerin barınacağını ifade etti. Ulaştığımız yetkili ayrıca konteyner kentlerde valilik ve kaymakamlara ayrılan bir kontenjan olamadığını da söyledi.