Aylardır çadırda yaşayan depremzedelerden konteyner isyanı. Erdoğan 'kimse kalmadı' demişti

6 Şubat depreminde yüzlerce binanın yıkıldığı Adıyaman'da, evleri hasar alan binlerce kiracı çadır kentlerde yaşamaya başladı. Aylardır çadırlarda hayatta kalmaya çalışan vatandaşlar, kurdukları çadırların valilik tarafından kaldırıldığını söyleyerek, yetkililerden konteyner ev talep etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Artık çadır kalmadı bütün çadırlardaki depremzedelerimizi konteyner kentlere yerleştirdik" açıklamalarına rağmen, çadırlarda yaşayan vatandaşların görüntüleri gelmeye devam ediyor.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan illerin başında gelen Adıyaman'da çadırda yaşamak zorunda kalan vatandaşlar, herhangi bir kira desteği almadıklarını ve valiliğin çadırlarını kaldırmaya çalıştığını söyleyerek, yetkililerden konteyner ev talep etti.

"VALİLİK ÇADIRLARI KALDIRMAK İSTİYOR"

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yakınlarında bulunan boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan ve yetkililerden yardım bekleyen aileler, barınacak yerlerinin olmamasına rağmen valiliğin çadırlarını kaldırmak istediğini iddia etti.

Mağdur olan aileleri ziyaret eden CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, çadırları kaldırılmak istenilen kiracıların barınma sorununun biran önce halledilmesi gerektiğini, konteyner kentlere yerleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"BARINMA SORUNU BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLMEDİ"

Ailelerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Abdurrahman Tutdere, “Depremzedelerin mağduriyetleri devam ediyor. Konteyner sorunu özellikle devam ediyor. Barınma sorunu bir türlü çözülemedi. Buradaki aileler depremden bu yana buradaki çadırlarda yaşıyorlar ama bugün aldığımız habere göre, bu çadırların sökülmesi talimatı gelmiş.

Bu çadırları sökmek basit, bu insanları taşımak ve barınma sorunlarını çözmek gerekiyor. Bu sorunlar sadece çadırları sökmekle çözülmüyor. Burada yaşayan insanlar nereye gidecekler ve nerede barınacaklar. Bizler buradan yetkilileri bu sorunun çözüme kavuşturmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

"AYLARDIR ÇADIRDA KALIYORUZ"

Çadırda kalan vatandaşlar ise, “Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Bizler aylardır burada çadırlarda yaşıyoruz ve gidecek yerlerimiz yokken çadırlarımızı kaldırmak istiyorlar. Barınacak yerimiz yok, ne konteyner verildi nede kira yardımı yapıldı bizler oldukça mağduruz” dedi.

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ERDOĞAN 'KİMSE KALMADI' DEMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çadırda yaşayan depremzedelerin kalmadığını söylemiş, çadırlardaki depremzedelerin tümünün konteyner kentlere yerleştirildiğini iddia etmişti. AKP'nin 22'nci yıl dönümü kutlamasında konuşan Erdoğan, şunları söylemişti:

"Her fırsatta depremzedelerimizin kapısını çalmayı, halini hatırını sormayı lütfen bırakmayın. Dedik ki çadırda yaşayan depremzede kalmayacak ve artık çadır kalmadı bütün çadırlardaki depremzedelerimizi konteyner kentlere yerleştirdik. Artık insanlarımızın derdine ortak olmak her zaman olduğu gibi önceliğimizdir.

Yaşadığımız sıkıntıların geçici olduğunu Türkiye'nin bu zorlukların üstesinden gelecek imkana ve kapasiteye sahip olduğunu insanlarımıza çok iyi anlatalım. Bunları yaparsak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de kazanan yine hep birlikte Türkiye olacak, Türkiye Yüzyılı olacak, gerçek belediyecilik olacak. Kucaklayıcı, kuşatıcı, saygılı, mütevazı ve her kalbe dokunan bir anlayışla siyasi faaliyetlerinizi devem ettirmenizi bekliyorum."